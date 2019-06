Maria Grapini cere MASURI URGENTE in Valea Uzului și acuza maghiarii ca instiga romanii

Europarlamentarul Maria Grapini a făcut joi un apel la autoritati sa intervina urgent la cimitirul eroilor din Valea Uzului (Harghita) unde 1.000 de maghiari au facut un lant uman si romanii au pastruns cu forta in cimitir.

„Constat cu tristete ca, azi in zi de mare sarbatoare - Inaltarea si Ziua Eroilor, etnicii maghiari in prezenta liderilor lor, instiga populatia majoritara, nelasant romanii sa-si comemoreze eroii! Solicit urgent interventia institutiilor abilitate pentru dezamorsarea conflictului! Lantul uman este de fapt un protest neautorizat si fortele de ordine trebuie sa intervina! Statul democratic are Legi, Constitutie care trebuiesc respectate de toti cetatenii indiferent de etnie si religie!”, a scris Grapini pe Facebook.

