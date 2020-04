Maria Grapini DEMONTEAZA povestea miliardului de euro virat de Comisia Europeana Romaniei pentru epidemia COVID -19

Alocarea de către Comisia Europeană către România a un miliard de euro este o poveste cusută cu ață albă. Comisarii europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit au anunțat autoritățile române că, pentru combaterea efectelor COVID-19, Comisia Europeană va direcționa către România peste 1 miliard de euro, numai că banii nu vor fi virați României, ci ei constituie scutiri de la reambursări și un avans. Este vorba de 483 de milioane de euro, prin renunțarea în acest an la obligația României de a rambursa prefinanțările neutilizate din fondurile structurale și de alte 637 de milioane de euro prin virarea avansului aferent fondurilor structurale pentru anul 2020 în cursul lunilor martie și aprilie.

Citește și: VIDEO Un polițist s-a DEZLĂNȚUIT în timpul unui control, după ce un șofer i-a spus că e plătit din banii lui

"Imi displace sa fac dispute cu un coleg roman din PE.Dar am vazut ca doamna Clotilde Armand imi explica cum are ea dreptate in spusele legate de cele 3 miliarde pe care le/ar fi primit Romania.

Daca cititi ce/am spus eu :ca Romania nu a primit nimic pana acum ci doar nu vom mai restitui ce nu am cheltuit si VOM primi un avans din ce trebuia sa primim in 2020(cca 1 miliard) -exact ce a spus ieri ministrul fondurilor europene,si ce raspunde doamna veti putea vedea cine are dreptate.

Daca initial doamna anuntase sec ca Romania a primit 3 miliarde, criticand ce scriu unele televiziuni pe burtiere, acum spune: anul acesta va fi 1 miliard din ce aveam de primit pentru ca nu sunt bani noi si vom mai primi(?) 3 miliarde pentru ca nu sunt bani noi in bugetul UE!

Am citit de mai multe ori replica si nu inteleg care este diferenta intre ce am spus eu si ce incearca sa-mi explice aceasta doamna!???

Asadar, sa recapitulam: asa cum a informat si ministrul liberal al doamnei Armand, Romania nu a primit nimic suplimentar de la UE pentru criza sanitara! A fost flexibilizata metoda cheltuirii banii europeni pe care ii avem din exercitiul 2014-2020! Sper totusi ca din cele 37 de miliarde euro votate saptamana trecuta in PE sa ajunga si in Romania! Pentru asta guvernul doamne Armand si Presedintele trebuie sa stie sa ceara! Promit ca nu-voi mai explica doamnei ce singura a scris dar voi informa corect romanii", scrie Grapini pe Facebook.