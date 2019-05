Maria Grapini, despre afirmatia premierului olandez referitor la Schengen: S-a contrazis in cateva randuri'

Maria Grapini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Candidatul PSD la europarlamentare Maria Grapini a reactionat, intr-o postare pe , la adresa afirmatiilor facute de prim-ministrul Olandei, Mark Rutte, despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen. ''Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat joi, la summitul UE de la Sibiu, ca Romania va fi pregatita de admiterea in spatiul Schengen cand se va conforma regulilor statului de drept si democratiei, lasand de inteles ca nu se va intampla curand. Liviu Plesoianu, atac DUR la adresa premierului Olandei: Vise placute, Mark Rutte! Anul trecut, prim-ministrul olandez, a fost invitat in plenul Parlamentului European pentru a vorbi despre viziunea sa legata de viitorul Europei. La acea dezbatere am ...