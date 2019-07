Maria Grapini ii BATE OBRAZUL lui Klaus Iohannis dupa decizia CCR: Daca ar fi demn, si-ar da demisia

Maria Grapini 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul Maria Grapini a reactionat la decizia CCR privind imposibilitatea interzicerii prin lege a amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie. Grapini sustine ca Iohannis ar trebui sa demisioneze. "Noapte buna! Si pentru mine chiar ca e buna! Decizia in unanimitate a CCR privind aberantele intrebari de la referendum legate de amnistie si gratiere arata exact ce am spus toata campania: nu poti sa faci un referendum cu intrebari la care ai raspuns in Constitutie! BREAKING NEWS! CCR: Referendumul lui Klaus Iohannis nu a respectat recomandarile Comisiei de la Venetia Daca ar fi demn si responsabil Presedintele Iohanis (si toata echipa care l-a consiliat)ar trebui sa-si dea demis ...