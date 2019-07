Maria Grapini intra la RUPERE pe pagina lui Ioan Mircea Pașcu: 'Știți cat de greu v-am scos vicepreședinte al Parlamentului European'

Europarlamenatrul Maria Grapini intervine în conflictul dintre fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu și fostul vicepreședinte al Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu.

"Nu voiam sa intru in aceasta polemica dar cred este normal sa dam informatiile corect.Nu stiu de ce nu ati fost sustinut de organizatiile locale.Dar legat de faptul ca nici una dintre doamne " nu au prins" un loc in conducerea Parlamentului doresc sa va reamintesc si sa informez pe cei care citesc: dumneavoastra ati prins pentru ca delegatia Romaniei a fost dispusa sa va dea punctele necesare ca sa puteti candida! Oamenii trebuie sa stie ca functiile/ candidaturile sunt pe puncte.Fiecare delegatie are unei tari are un numar de puncte, in functie de marimea ei si decid pe ce finctii sa le consume. Apoi stiti bine cat de greu v-am scos vicepresedinte (a treia runda de vot) Si da, nu ati intervenit niciodata pe subiecte sensibile si necesare in acel moment pentru Romania.Apreciez faptul ca ati fost patru mandate, nu stiu ce-ati facut in celelalte dar stiu ce ati facut in cinci ani cat am fost colegi.Cred ca trebuie sa aveti mai mult respect fata de colegii care au muncit in parlament.Nu transformati problemele personale in subiecte publice! Va doresc sanatate si numai bine PS nu as fi scris nimic daca nu ati fi vorbit si despre mine!", a comentat Maria Grapini la cea mai recentă postare a lui Pașcu.