Maria Grapini PROVOACA autoritațile din Romania: Acum sa iși arate putere, nu la ridicarea olimpicilor de pe terenul de sport

Europarlamentarul Maria Grapini somează autoritățile din România să ia urgent măsuri pentru refacerea stocurilor de medicamente din România. Grapini cere președintelui, premierului și lui Raed Arafat să își arate acum puterea, nu atunci când oameni nevinovați sunt tratați ca infractori.

"De la Bruxelles urmaresc stirile de acasa si sunt consternata! Guvernul si presedintele nu mai tin cont de ce spun specialistii? ? Cum sa ramanem fara medicamente cand am avut la dispozitie sase luni,din martie pana acum in care ar fi trebuit sa se achizitioneze? Cum sa te gandesti sa faci alegeti generale cand in tara -spun specialistii, nu mai sunt locuri la ATI si medicamentele nu ajung?

Chiar se vrea decimarea poporului? Parlamentul, care reprezinta poporul, are obligatia sa stopeze urgent demersurile pentru alegeri!

Prioritatea, prima prioritate este sanatatea!!!!

Actionati urgent pentru protectia populatiei daca vreti sa nu intrati in istorie ca ucigasi!

Presedintele, prim ministrul Romaniei, guralivul ministru al sanatatii si coordonatorul national Domnul Arafat, sa foloseasca avionul dat gratuit unei firme sa aduca masti si sa mearga sa aduca medicamente!

Acum sa-si arate puterea nu la ridicarea de catre politie a olimpicilor de pe terenul de sport!", scrie Grapini pe Facebook.