Maria Grapini s-a DEZLANȚUIT in apararea Sorinei Pintea: Imi asum injuraturile

Europarlamentarul Maria Grapini s-a dezlănțuit după circul mediatic generat de arestarea Sorinei Pintea pentru luare de mită. Cazul este unul cu multe semne de întrebare, denunțătorul fiind patronul unei firme abonate la instituții cu atribuții în domeniul securității.

"Saptamana trecuta am fost in delegatie in Spania si la intoarcere am aflat de arestarea doamnei Sorina Pintea.Imi asum injuraturile dar inainte de asta va spun ca:

1) nu vorbesc ca om politic

2) nu vorbesc in calitate de eurooarlamentar

3) nu vorbesc ca fost ministru

Vorbesc in calitate de FEMEIE!

Acum 21 de ani am infiintat o Asociatie a femeilor manager si acum 16 ani o Coalitie a Asociatiilor femeilor de afaceri!

Intre altele ne-am

propus in aceste organizatii sa sustinem promovarea femeilor, dezvoltarea antreprenoriatulio feminin, egalitate de sanse etc.

Si acum sa trec la principalul scop al postarii!

Nu stiu daca e vinovata sau nu Sorina Pintea! Asta trebuie sa decida instanta in baza unor probe solide!

Dar de ce trebuie inchisa o femeie care nu cu mult timp anuntase ca e bolnava(se vedea si pe schimbarea infatisariii)pentru presupusa fapta? De ce nu s-a asteptat judecarea mai intai?

De ce nu se vede acum solidaritatea feminina????

De ce sa nu se judece mai intai cazul si mai apoi, daca este vinovata sa fie pedepsita?

Stresul, umilinta, posibila agravare a bolii in detentia preventiva( preventiva la ce?????)cine i le plateste si cum????

Cred ca trebuie sa facem ce spunem si sa avem curajul

sa ne asumam

public sa spunem atunci cand apar deviatii de la normalitate!

Si mai adug: Parlamentarii care nu au dorit sa existe o lege a raspunderii magistratilor ar trebui sa aiba constiinta incarcata de raul care se intampla in justitie!

Ii doresc multa sanatate Sorinei Pintea!", scrie Maria Grapini pe Facebook.