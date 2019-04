Maria Sharapova reactioneaza ferm dupa zvonul tot mai vehiculat in ultima perioada

Maria Sharapova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maria Sharapova a negat ferm un zvon ce a fost vehiculat din ce in ce mai des in ultima perioada. Rusoaica nu a mai jucat tenis din luna ianuarie si s-a retras de la ultimele turnee, invocand faptul ca nu este pregatita. In lumea tenisului a inceput sa circule astfel zvonul ca Sharapova este insarcinata, dar jucatoarea din Rusia a negat ferm acest lucru. "Nu sunt insarcinata", a spus Sharapova, citata de Sport Express. Maria Sharapova nu va reveni insa prea curand pe teren. S-a retras de la Stuttgart si Madrid si spera ca ar putea fi apta pentru turneul de la Roma, dar nu exista o confirmare oficiala. In acest an, Sharapova a inregistrat sase victorii si doua infrangeri. ...