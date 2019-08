Mariah Carey a primit o oferta de 10 milioane de euro pentru a face reclama la chipsuri

Cântăreața americană Mariah Carey a primit o ofertă de 10 milioane de euro pentru a face reclamă la un brand de chipsuri, potrivit contactmusic.net, scrie Mediafax.

Brandul Walkers Crisps, care are contract și cu trupa Spice Girls, ar vrea ca Mariah Carey să apară într-o campanie publicitară ce ar debuta de Crăciun.

Potrivit unor surse, compania care produce Walkers Crisps vrea să facă o reclamă cu Mariah interpretând hitul "All I Want For Christmas".

Suma oferită lui Mariah este mai mare decât cea primită de toate membrele trupei Spice Girls la un loc, potrivit aceleiași surse citate de publicația britanică The Sun.

Mariah Carey este o cântăreață americană cunoscută pentru vocea sa impresionantă, care atinge cinci octave. S-a lansat în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, cu care a fost căsătorită timp de patru ani. Artista, cunoscută pentru piese precum "Without You", "Hero", "All I Want For Christmas Is You" și "We Belong Together", a fost recompensată până în prezent cu cinci premii Grammy, 19 premii World Music, 10 American Music și 14 trofee Billboard Music. Cel mai recent album de studio al cântăreței, "Caution", a fost lansat pe 16 noiembrie 2018.