Mariah Carey anunta o reeditare a albumului "Merry Christmas", dupa 25 de ani de la lansare

Mariah Carey google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Mariah Carey a anuntat luni, pe Instagram, ca va reedita albumul "Merry Christmas", la 25 de ani de la lansare. Acest dublu album aniversar va cuprinde melodii de pe discul original (intre care "All I Want For Christmas Is You"), precum si un al doilea CD ce va avea remixari si melodii cantate live in 1994, la Catedrala Saint John the Divine din New York. Discul va fi lansat la 1 noiembrie. Orice alte accesorii vor fi puse in vanzare pe site-ul oficial al cantaretei, de la pulovere la sosete, si de la tricouri la sepci. Lansat in 1994, "Merry Christmas" s-a clasat pe locul trei in top Billboard 200 si a ramas 82 de saptamani in clasament. Nicki Minaj a anula ...