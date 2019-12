Mariah Carey devine primul interpret prezent in Billboard Hot 100 care a ocupat pozitia intai in fiecare din ultimele patru decenii

Mariah Carey devine primul interpret prezent în Billboard Hot 100 care a ocupat poziţia întâi în fiecare din ultimele patru decenii, datorită hitului "All I Want For Christmas Is You", care renaște, an de an, în perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit Daily Mail, potrivit Mediafax.

Mariah Carey stabilește un nou record cu ajutorul piesei "All I Want for Christmas Is You". Cântecul fusese deja numărul 1 în anii 1990, 2000 și 2010, iar faptul că ocupă prima poziție din Billboard Hot 100 și în săptămâna 30 decembrie - 4 ianuarie îl transformă în lider și la începutul anilor 2020.

Mariah Carey, câștigătoare a premiului Grammy, devine și primul interpret al deceniului care conduce topurile cu celebra piesă de sărbătoare care a fost lansată în 1994, pe albumul "Merry Christmas".

Până să ajungă lider și în 2020, Mariah Carey avea deja un loc de cinste în rândul artiștilor care reușiseră să aibă piese pe prima poziție în Billboard Hot 100 timp de "numai" trei decenii: Stevie Wonder, Madonna, Michael Jackson, Elton John, Janet Jackson, Britney Spears, Christina Aguilera și Usher.

Carey a ajuns pe primul loc în cel mai celebru clasament american de 19 ori de-a lungul carierei sale, prima dată cu melodia "Vision of Love", lansată în august 1990. Practic, dacă piesa "Vision of Love" ar fi fost lansată cu doar 8 luni înainte, Mariah Carey ar fi ocupat prima poziție în cinci decenii diferite.

Mariah Carey este o cântăreață americană cunoscută pentru vocea sa impresionantă, care atinge cinci octave. S-a lansat în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, cu care a fost căsătorită timp de patru ani. Artista, cunoscută pentru piese precum "Without You", "Hero" și "We Belong Together", a fost recompensată până în prezent cu cinci premii Grammy, 19 premii World Music, 10 American Music și 14 trofee Billboard Music. Cel mai recent album de studio al cântăreței, "Caution", a fost lansat pe 16 noiembrie 2018.