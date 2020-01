Mariah Carey va fi inclusa in Songwriters Hall of Fame anul acesta

Cântăreața americană Mariah Carey, care și-a compus 18 dintre cele 19 hituri ce au ajuns pe prima poziție a topurilor muzicale, va fi inclusă în Songwriters Hall of Fame anul acesta, alături The Neptunes (duoul Pharrell Williams - Chad Hugo) și foștii membri Eurythmics Annie Lennox Dave Stewart, conform Mediafax.

Citește și: BREAKING Gheorghe Dincă, amenințat cu moartea și huiduit la Tribunalul Olt

Li se alătură anul acesta și artiștii The Isley Brothers, Rick Nowels, William "Mickey" Stephenson și Steve Miller, potrivit Associated Press.

Cea de-a 51-a gală Songwriters Hall of Fame va avea loc pe 11 iunie, în New York.

În luna decembrie, Mariah Carey a devenit primul interpret prezent în Billboard Hot 100 care a ocupat poziţia întâi în fiecare din ultimele patru decenii, datorită hitului "All I Want For Christmas Is You", care renaște, an de an, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Singura piesă compusă de Carey care nu a ajuns pe primul loc în topuri a fost propria versiune a hitului trupei Jackson 5 "I'll Be There".

Songwriters Hall of Fame este o organizație creată în 1969, dedicată onorării compozitorilor talentați și remarcabili din Statele Unite ale Americii și conservării operelor acestora pentru generațiile viitoare. Artiștii sunt eligibili pentru includerea în Hall of Fame dacă au compus hituri minimum 20 de ani.