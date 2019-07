Marian, baiatul cu care urma sa se intalneasca Alexandra, e in stare de soc 

Marian google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marian are 18 ani, abia a dat examenul de Bacalaureat si viseaza la o cariera militara. A cunoscut-o pe Alexandra in urma cu un an, cu ocazia unui eveniment la care au dansat amandoi. El face parte din ansamblul popular din Resca, in timp ce ea dansa in ansamblul din Dobrosloveni. „Era o fata cuminte, cu bun simt, frumoasa. Puteai vorbi orice cu ea. Am tinut foarte mult unul la altul. Ii placea sa cante la vioara si sa danseze”, o descrie Marian pe Alexandra., Inregistrare AUDIO publicata de familia Alexandrei Macesanu cu cei de la 112 Baiatul povesteste ca stabilise cu Alexandra sa se intalneasca „la oras”, in Caracal. Au plecat amandoi cu ocazia, din sate diferite. „In ...