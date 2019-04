Marian Ceaușescu, saltat de polițiști din fața B1 Tv! Angi Șerban sare in apararea protestatarului: 'Atitudinea milițienilor a fost scarboasa, abuziva' / VIDEO

Cotroversatul protestatar Marian Moroșanu, zis și ”Ceaușescu”, a fost săltat de polițiștii de la Secția 1 din Capitală din fața sediului B1 Tv și amendat. Ceaușescu îl aștepta aseară, la ieșirea de la B1 Tv, pe ministrul Culturii Daniel Breaz pentru a-i adresa câteva întrebări. Un echipaj de poliție a venit la fața locului și după un schimb de replici cu Marian Moroșanu l-a dus la Secția 1 Poliție din Capitală. Episodul a fost filmat de Marian Ceaușescu și postat pe Facebook. Angi Șerban sare în apărarea protestatarului #rezist, spunând că „atitudinea milițienilor, a doi dintre ei mai exact, a fost una scârboasă, abuzivă, jandarmerească”.

Motivare SURPRIZĂ a CCR pe inițiativa 'Fără Penali' - Candidaturile 'penalilor' NU vor putea fi blocate în totalitate

„M-am trezit cu noaptea-n cap, dar cu gândul la ce a pățit Ceausescu Marian aseară cu miliția de la Secția 1..

Știu, unii o să ziceți că a făcut scandal.

Greșit! (Când exagerează, nu sar să-l apăr, atenție!)

Aseară stătea în față la B1 cuminte și aștepta să iasă ministrul culturii pentru a-l putea aborda în legătură cu monumentul din Piața Revoluției care a început să se degradeze.

De unde știu?

Am văzut tot în direct pe Facebook.

Anul trecut s-au mai purtat niște discuții cu Ministrul Culturii pe subiect, a promis că vor începe reparațiile și cu promisiunea s-au ales și cam atât, de-aia s-a dus aseară Marian să-l întrebe dacă are de gând să ia vreo măsură.

Alte dăți, mai țipa, se mai agita, dar de data asta chiar stătea cuminte la ușă. (Surprinzător, nu?)

Și, zbang!

4 echipaje de la Secția 1 de Poliție au venit să-l ridice de pe stradă. Fără ca vreunul să se prezinte (4 echipaje înseamnă de la 8 oameni în sus, da?), fără să i se comunice care este legea încălcată (contravenția săvârșită), fără să fie legitimat și fără pic de respect. I-au sucit o mână la spate, l-au băgat în mașina de poliție (n-am zis loganu' pt că am senzația că era un VW) și l-au luat pe sus și dus la secție unde l-au amendat cu 900 de lei.

Atitudinea milițienilor, a doi dintre ei mai exact, a fost una scârboasă, abuzivă, jandarmerească. Nu l-au lăsat nici să aducă mențiuni pe PV. Pentru că ei pot! Dacă sunt în haina statului, nu poți să le dai nici măcar un scuipat, că se consideră ultraj și de-aia se comportă abuziv.

Băiatul din imagine este (așa s-a recomandat el) agent șef Irimia Ion (sau Ioan) și, cel mai probabil, s-a făcut polițist după maratoane întregi de CSI pe AXN. M-am uitat la excesul de zel, la tupeul, nesimțirea și abuzul pe care le-a săvârșit aseară și am avut mai multe momente în care.. cred cu tărie că aș fi dormit la secție!

Am avut tot timpul un soi de respect pentru Politia Romana . Asta și pentru că atunci când eram adolescentă voiam să dau la Academie, dar pentru că n-aveam nici pile și nici bani (să nu ne prefacem că nu știm despre corupția de la Academie) am renunțat și am dat la drept. N-am vrut la subofițeri la Câmpina!

Am prieteni polițiști care au muncit, au învățat, s-au chinuit și sunt niște oameni fantastici, dar asta nu înseamnă că ale lor caractere sunt majoritare în poliție. (Aveți tot respectul meu în continuare!)

Toate cazurile de corupție din poliție și de indivizi care au săvârșit infracțiuni în haina statului (văzute și nevăzute), cei care i-au făcut dosar penal lui Răzvan (cel cu plăcuțele m#ie PSD), cel care o amenința cu moartea pe Emilia Șercan, ăia care i-au ținut degeaba în secția 17 pe Dide și restul și băiețașul ăsta care a vrut să facă frumos la domnu' și să se remarce - m-au convins că poliția nu mai merită respectul și aprecierile mele.

Îmi este silă să-i văd așa slugarnici și nesimțiti. Îmi este silă să văd oameni tineri fără coloană vertebrală.

Îmi este silă când mă gândesc că am visat cândva să fac parte din rândurile lor.

Îmi e ciudă pe mine că am crezut vreodată că poliția noastră e în stare să ne protejeze, că e educată, că e umilită și că ar merita mai mult, că lucrează în slujba binelui, că sunt băieții buni..

Îmi e ciudă pe mine că am fost naivă și că m-am gândit în repetate rânduri "ce am putea face să ridicăm poliția din mocirla în care au pus-o conducerile statului"? Sunt unde sunt pentru că merită să fie așa. Pentru că cei care chiar merită să poarte uniforma aia sunt o minoritate.

Tu, ăla care ești political correct, tu ăla care judeci și spui "Lasă, așa îi trebuie" - să te gândești că într-o zi vei fi luat aiurea de pe stradă pentru că prezența ta deranjează vreun șmecher, să te gândești că poți să te trezești agresat, umilit și amendat, că nu mai poți să-ți mai faci reportajul pentru că poliția face poliție politică.

Tu ăla care crezi că ție nu ți se poate întâmpla, am să-ți spun un lucru - Să te ferească Sfântul Duh, sau Bunuțu' sau cine mm mai crezi tu că te veghează să-nceapă miliția să ne hăituiască pe străzi sau să dea buzna peste tine în casă, așa cum se întâmpla în trecut!

Câteva aspecte de reținut:

• După ce l-au amendat, au fugit de la secție când a cerut să depună o plângere către un superior pe numele lor. Irimia ăsta cu celălat coleg, unul căruia nu i-a ieșit pompadour-ul înainte să plece la muncă.

• Marian a fost agresat în secția de poliție și la ieșirea din ea.

• Secția 1 este secția în care Marian a fost bătut o noapte întreagă în '89. Și ca să știți și voi, defectul de vorbire l-a dobândit în urma bătăilor aplicate de miliție, nu e retardat, așa cum vă aud des pe unii spunând.

Mesaj către Irimia Ion (sau Ioan):

Mândria țării ești, mai băiat. Te încadrezi perfect în zicala aia "Dă-i prostului un pic de putere și ai să vezi ce face cu ea"! Ai coloana vertebrală fular, la vârsta ta. Îmi este rușine cu tine!

Iar când stai cu mâinile la piept înseamnă că te aperi. Ori îți e frică, ori te simți vinovat, ai greșit cu ceva.

*Stânga sus în poză - le plouă în secție, fix lângă neon. Ultima dată când am fost acolo nu aveau nici lumină la wc, iar în sala în care am fost audiați nu au căldură, atârnă caloriferele pe pereți ca pânzele de păianjeni. Vai de steaua lor!”, scrie Șerban pe Facebook.