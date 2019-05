Marian Dragulescu, unul dintre cei mai mari gimnaști din istoria Romaniei, DIVORȚEAZA și de cea de-a doua soție

„Noi am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte multe lucruri, dar nu a fost să fie. Sunt ok!” a spus Marian Drăgulescu, la Antena Stars, potrivit gsp.ro

La sfârșitul anului trecut, Marian și Corina au făcut terapie de cuplu, însă n-au mai putut salva mariajul nici măcar cu ajutor specializat, scrie viva.ro.

Motivele certurilor dintre ei erau unele minore, dupa cum s-a vazut si in show-ul Asia Express, la care au participat anul trecut. In emisiune, cei doi au fost desemnati cuplul cu cele mai multe scandaluri la activ, care se pare ca au continuat si la revenirea in tara. Au ajuns de multe ori în fața notarului și s-au răzgândit de tot atatea ori, insa pana in punctul in care amandoi au semnat divortul.

Cu ceva timp în urmă, Drăgulescu susținea că principala vinovată pentru scandalurile din familia lor este Corina, fiind extrem de perfecționistă. Au ajuns de multe ori în fața notarului și s-au răzgândit tot de atâtea. Până astăzi. „El m-a acuzat pe mine că le-am pitit, eu pe el ca le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost la terapie de cuplu”, spunea Corina Drăgulescu, în urmă cu ceva timp.

Gimnastul se află la al doilea divorț. Drăgulescu a mai fost căsătorit cu Larisa, cu care are doi copii și cu care se află în relații foarte bune. De altfel, Corina posta frecvent pe conturile sale de socializare fotografii în care se afla împreună cu Larisa și copiii lui Marian.