Marian Godina ii SPULBERA pe șefii IGSU: au ieșit public sa ne spuna 'da-va-ți in pu*a mea'

Polițistul Marian Godină susține că nu-i blamează deloc pe pompierii care au acționat la Colectiv, deși admite că acolo s-a văzut o dezorganizare clară. Godină condamnă reacția șefilor IGSU, cei despre care consideră că au ieșit public să ne spună tuturor "dă-vă-ți în pu*a mea".

”De la "Lasă-i, în pu*a mea!" la "dă-vă-ți în pu*a mea"

Ieri, pe pagina de Facebook a IGSU s-a postat poza unui pompier și un text ușor lacrimogen, în care, vezi Doamne, pompierilor li se ridica moralul și erau încurajati să-și facă în continuare meseria cu profesionalism, în ciuda faptului că "toată lumea arată cu degetul spre pompieri".

Finalul postării vine cu un îndemn la adresa pompierilor

"Dragi colegi,

Să vă purtați cu demnitate haina militară, să plecați în misiuni cu același curaj și determinare ca și până acum, să rămâneți o familie și să vă respectați nobilul scop in salvarea de vieți!

Rămâneți fideli crezului vostru și fiți aproape de oamenii care au nevoie de voi!"

Mi-i și închipui pe cei care au avut ideea să facă această postare, cum, după ce au apăsat pe enter, au așteptat curioși reacțiile.

"Ia, să vedem, merge?", "Ia uite, că deja lumea ne urează de bine, se pare că a fost bună ideea de a-i băga în față, ca de fiecare dată, pe cei din prima linie"

Habar nu am cine postează acolo, dar știu cu siguranță că în "toată lumea care îi arată cu degetul pe pompieri" nu mă includ.

M-am uitat la acel video apărut cu o întârziere de 4 ani (pentru că nimeni nu l-a cerut) și serios că nu mi-a trecut măcar o clipă prin gând să arăt cu degetul spre vreun pompier.

Cu toate astea, haosul de acolo e vizibil pentru oricine. Dacă așa arată o intervenție profesionistă, mă rog să nu am vreodată nevoie de așa ceva.

Mulți au spus că civilii au ajutat mai mult decât pompierii. Desigur că este o exagerare, deși din acea filmare necerută de nimeni cam așa se vede. De ce oare se vede că fac mai multe civilii decât pompierii? Eu cred că de asta: pentru că civilii nu au așeptat să fie coordonați de cineva, ei au acționat instinctiv, spre deosebire de pompierii care sunt antrenați să acționeze sub îndrumarea șefului și la ordinele lui.

Consider că sunt destul de rațional încât să pot pricepe că înjurătura "lasă-i, în pu*a mea" nu denotă nepăsarea celui care a zis-o. Nu e ca și cum stătea omul la o cafea, după dezastru și, amintindu-și de morții de acolo, a zis "lasă-i, în pu*a mea". Nu. Sunt convins că acea înjurătură a reprezentat de fapt comprimarea frazei "Hai să salvăm oamenii care mai pot fi salvați, pentru morți nu mai putem face oricum nimic acum. Să ne axăm pe cei vii."

Recunosc că înjurătura comandantului nu m-a șocat și nici nu m-a făcut să-l văd ca pe un om lipsit de scrupule și nepăsător.

Nu înțeleg însă cum poți apărea apoi la tv și să spui că nu ai zis așa ceva. Cum să minți în halul ăsta? Ai zis-o, te-am auzit cu toții, probabil mulți ar fi interpretat înjurătura aia la fel ca mine și nu ar fi văzut-o atât de grav.

Doar că...părinților și apropiaților celor morți...ce le zici? Lor nu le poți da explicația asta în veci. Au auzit asta la tv, cenzurat sau necenzurat, cum foarte bine a ales să facă CTP. Înjuri, minți și apoi, probabil, pui pe cineva să pună o poză cu un simplu servant pe Facebook care să atragă simpatia publicului, povestind câte vieți salvează pompierii.

Așa e, meseria de pompier e una nobilă și merită toată aprecierea noastră, tocmai de aceea reprezintă cea mai apreciată armă din MAI. Doar că nu era vorba despre pompieri, nu-i arată nimeni cu degetul pe ei.

Vă arată pe voi, cei care, prin acea conferință de presă, ați mințit că acea înjurătură nu a existat, reușind astfel să o transformați din "lasă-i, în pu*a mea" în "dă-vă-ți în pu*a mea".”, scrie Marian Godină.