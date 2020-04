Marian Godina, reacție dupa 'razboiul' de la Hunedoara - atacuri pe banda la adresa lui Rareș Bogdan: 'Ai portretizat politicianul roman ajuns la varf'

Marian Godină a vorbit duminică despre imaginile surprinse ieri la Hunedoara, unde o intervenţie a poliţiei s-a soldat cu revolta a câteva zeci de oameni care au luat cu asalt echipajele de la faţa locului. Cunoscutul poliţist arată cu degetul către politicienii care au distrus imaginea poliţiei aruncând cu acuze privind abuzuri nefondate, dar şi către faptul că agenţii sunt trimişi în misiuni fără să aibă echipament potrivit. Marian Godină îl acuză pe europarlamentarul Rareş Bogdan că a contribuit la stricarea imaginii şi mai ales a încrederii în Poliţie, şi spune că "mascaţii" au ajuns să îşi cumpere singuri echipamente.

*

„Despre cazul de la Hunedoara

Când un europarlamentar român îi numește pe polițiștii țării pe care o reprezintă "milițieni" în sens peiorativ, când același europarlamentar distribuie o intervenție la o adresă "greșită" a mascaților și se întreabă cine va răspunde pentru asta, iar după ce află că de fapt adresa nu era deloc greșită și că vizat era un interlop asociat cu un coleg de-ai lui de partid, tace mâlc, când un agent încadrat din sursă externă acum doi ani ajunge consilier al unui secretar de stat din MAI, când jandarmii sunt folosiți de o fostă secretară de școală pentru a dispersa mulțimea ieșită împotriva hoților și corupților, când presa prezintă "abuzuri" ale polițiștilor care amendează aiurea cetăteni onești care doar se plimbau aiurea și ei cu un BMW prin oraș, nu poți avea pretenția ca poliția să aibă o imagine bună.

Degeaba explici oamenilor că nu iei amendă degeaba, ba chiar trebuie să ai și un comportament inadecvat pe lângă lipsa declarației ca polițistul să aplice sancțiunea, când presa avidă după senzațional prezintă cum un lider sindical, dornic și el de afirmare, se plânge că șefii îl forțează să dea amenzi. Era foarte ușor de aflat că acel polițist, care s-a găsit să se dea în stambă fix acum, bătându-și joc de munca a mii de colegi de-ai săi, nici măcar nu are "în dotare" procese-verbale, așadar nu a dat nicio amendă, el nici măcar nu lucrează în operativ. Senzațional, nu?

Lupta continuă! Spania, una dintre cele mai îndoliate ţări din lume din cauza COVID-19, prelungește restricțiile

Pornind de la imaginea praf a Poliției, imagine tristă și nedreaptă față de majoritatea polițiștilor care muncesc dedicați, vizionarea imaginilor de la Hunedoara a declanșat valuri de comentarii și revoltă.

Probabil că aceiași care se revoltau când vedeau o persoană încătușată și reclamau abuz la orice gest al unui polițist care folosea forța.

Revenind la ce s-a întâmplat la Hunedoara, m-am uitat și eu la imagini, au apărut mai multe din mai multe unghiuri.

Înțeleg pe deplin supărarea unora dezamăgiți de polițiștii în retragere. Natura umană ne face să ne fi dorit ca acei polițiști să riposteze și să încătușeze toate persoanele recalcitrante de acolo și să-i vedem drept lași văzându-i cum au plecat.

Rațiunea însă trebuie să preia controlul asupra emoțiilor și adrenalinei.

Nu am reușit să număr câte persoane erau acolo, dar în mod cert numărul lor îl depășea cu mult pe cel al polițiștilor. Acele persoane aruncau cu pietre. Era acolo o adevărată ploaie cu pietre.

Polițiștii aceia erau în pantaloni de stofă, pantofi și cămăși. Serios că n-am învățat nicăieri cum te poti apăra de o ploaie de pietre astfel echipat.

Se întrebau unii de ce nu au folosit armele. Deși mult blamat, pistolul calibru 7.65 mm, poreclit Carpați, nu e nici pistol cu apă și nici nu trage cu gaz. Să tragi cu o armă de foc asupra unei mulțimi înseamnă să fii inapt psihologic.

Deși urâtă la vedere, consider că retragerea polițiștilor a fost cea mai înțeleaptă decizie a lor. Eu știu că vor comenta mulți Rambo pe aici care ar fi coborât, ar fi facut, ar fi dres, ar fi prins pietrele în dinți si le-ar fi scuipat înapoi spre mulțimea furioasă. Mai știu că nu le vâjâie pietrele pe la urechi când scriu comentariile.

Revenind la situație, retragerea și solicitarea echipei de la Serviciul Pentru Acțiuni Speciale au fost cele mai înțelepte decizii.

Aaa...dacă vedeam în imagini o dubă SAS retrăgându-se de acolo, mi s-ar fi făcut jenă. Doar că asta nu veți vedea.

V-ați întrebat vreodată de ce or exista mascații? Păi dacă polițiștii ăia în cămăși ar fi rezolvat speța, mă întreb pentru ce ar mai exista mascații.

Mascații se antrenează zilnic, iar pe lângă asta, au echipamente pentru așa ceva, multe cumpărate din banii lor. Ai auzit, Rareș Bogdan, că de tine vorbeam mai sus? "Milițienii" ăia își cumpără echipament din banii lor în timp ce tu te lăfăi în poze pe Instagram și îi numești "milițieni" după ce distribui o știre falsă. Chiar, s-a mai găsit vaccinul pt Covid? Că tot tu ne-ai zis și asta, la fel cum ai portretizat politicianul român ajuns la vârf.

Câțiva mascați cu căști și scuturi ar fi făcut ca acum imaginile să vorbească despre abuzul polițiștilor asupra bieților localnici.

Ca deznodământ, polițiștii s-au retras, nu aș putea spune că tactic, mai degrabă haotic, dar după cum spuneam, eu scriu acum din pat, fără pietre pe la urechi.

Câteva mașini au fost avariate, niciun politist rănit, nicio persoană rănită.

Ulterior au intervenit mascații, iar persoanele recalcitrante au fost ridicate și duse la Poliție.

Ce ar fi ieșit oare dacă primii polițiști rămâneau acolo? Cum ar fi arătat in polițist cu fața spartă de vreun bolovan? Sau, și mai grav, vreun cetățean cu capul crăpat de vreun glonț rătăcit? Absolut nimic bun nu putea ieși de acolo dacă politiștii nu plecau.

Ce-ar mai fi fost prin presă, cum s-ar mai fi vorbit de proștii de milițieni care au agravat o situație pe care o puteau rezolva mult mai simplu. Adică exact cum au făcut. Zero răniți.

Vă rog să rețineți că textul de mai sus reprezintă strict părerea mea, sunt convins că am chiar și colegi care văd lucrurile altfel”, scrie Godină pe Facebook.