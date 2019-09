Marian Godina susține ca polițistul care a filmat un consilier parlamentar e anchetat: 'Sefii de pe acolo i se adresau cu Lucica'

Agentul principal de poliţie, care l-a filmat pe fostul consilier al deputatului PSD, Laura Moagher, când a încercat să îi intimideze pe poliţişti cu legitimaţia de la Parlament, este cercetat de superiorii săi de la IPJ Prahova. Aceştia doresc să afle modul cum a ajuns filmarea în spaţiul on-line, după ce a fost dată publicităţii de poliţistul Marian Godină, pe pagina sa de Facebook.

Marian Godină susţine într-o postare pe Facebook că poliţistul, care a filmat întreaga scenă petrecută marţi seara în comuna Păuleşti, ar fi anchetat de colegii săi de la Control Intern. Şefii de la IPJ Prahova ar vrea să ştie cum a ajuns filmarea în spaţiul public, lucru explicat chiar de Marian Godină.

Agentul pe care Rădulescu a vrut să-l intimideze, arătându-i legitimația de consilier al deputatului PSD, Laura Moagher, se numește Sever Alexandru Lazăr.

„Am achiziţionat personal acest bodycam pentru protecţia mea în primul şi în primul rând şi pentru a se vedea realitatea cu care ne confruntăm. Unii chiar recurg şi la anumite ameninţări, cum că ştiu anumite persoane, cunosc anumite persoane, încercând să influenţeze.” a declarat poliţistul, pentru Știrile Protv.

iată ce spune poliţistul Marian Godină despre ceea ce se întâmplă în aceste zile la IPJ Prahova:

„Agitație pe la IPJ Prahova

Biroul Control Intern face verificări pentru a afla cum a ajuns filmarea de ieri în spațiul online.

Un ofițer de acolo, probabil mai zelos el așa de fel, îl audiază pe colegul polițistului care a filmat ieri și, văzându-l agent cu o singură tresă, îl ia tare și îi spune că poate vrea să fie audiat cu „întrebare și răspuns”.

Domnule ofițer, nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să audiați un infractor. Dar dacă ați avea, sunt sigur că ăluia nu ați avea curaj să-i vorbiți pe asemenea ton. Probabil că v-ar trimite să-i aduceți apă și mâncare. Dar e mai ușor să audiați polițiști, așa-i? Ei sunt cuminți și politicoși, iar dacă mai sunt și la început de carieră, aveți și mai mult curaj.

Tare aș vrea să mă audiați și pe mine, așa pe model „întrebare și răspuns”. Să vedeți ce răspunsuri încuietoare v-aș da. Sunt tare curios cum v-ați permite să-mi vorbiți.

Vă interesează cum a ajuns filmarea aia în spațiul online? E simplu.

Mi-a trimis-o colegul care a realizat-o cu un bodycam cumpărat de el, pentru a se proteja de tot felul de situații. Ieri se temea de influența acelui om, de aceea a vrut ca filmarea să fie mediatizată.

Eu am luat filmarea și am postat-o. Să vă explic și ce butoane am apăsat, domnule „anchetator” și „investigator de cazuri complexe”? Vreți să mă audiați și pe mine să vă explic mai frumos? O să stau cu mânuțele la spate, o să aștept întrebarea și am să vă dau răspunsul. Dar să nu mă luați tare, să nu mă pierd.

Aaa…și să nu uit.

Am auzit că atunci când venea pe la inspectorat să dea declarații într-un dosar, consilierului parlamentar i se adresau șefii de pe acolo cu „Lucică”. Mai că nu-mi vine să cred așa ceva!! Oare d-aia își permitea să arunce cu legitimația?

O fi adevărat oare? Faceți niște verificări?”

Lucian Rădulescu, consilierul deputatului PSD de Prahova Laura Moagher, a apărut miercuri dimineaţă într-o filmare postată de Marian Godină în care acesta îi batjocoreşte pe agenţii de poliţie, care îl legitimaseră în comuna Păuleşti. De asemenea, Rădulescu a făcut uz de legitimaţia de consilier parlamentar, iar deputatul PSD Laura Moagher l-a concediat imediat ce a aflat despre nefericitul incident din presă.

Din imaginile filmate de poliţişti se observă foarte clar cum consilierul deputatei PSD încearcă să-i intimideze pe polițiști, arătându-le legitimația de la Camera Deputaților. Evenimentul s-a petrecut în comuna Păulești (judeţul Parahova), iar polițiștii au considerat că Rădulescu a staționat într-o zonă unde era interzis.