Marian Neacsu, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea in domeniul Energiei

Fostul secretar general al PSD Marian Neacsu, membru al Pro Romania, a fost votat astazi, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea in domeniul Energiei (ANRE). Parlamentarii au decis: Renate Weber este noul Avocat al Poporului - UPDATE In plenul reunit 262 de deputati si senatori au votat in favoarea numirii lui Neacsu in aceasta functie. Senatorul PSD Gheorghe Marin, presedintele Comisiei de Energie a declarat, miercuri, dupa sedinta comisiilor de specialitate din Camera Deputatilor si Senat ca Marian Neacsu a primit un raport de validare pentru functia de vicepresedinte al ANRE. Pentru ...