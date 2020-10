Marian Oprișan a cedat: 'Mulți dintre colegii mei nu sunt confortabili cu decizia mea'

Marian Oprișan a anunțat, miercuri seara, că a decis să își retragă candidatura pentru funcția de senator. „Mai mult ca oricând cred că în PSD este nevoie de unitate”, a spus liderul PSD Vrancea.

„În această seară am decis să îmi retrag candidatura pentru funcția de senator , deși am beneficiat de totala încredere și susținere a colegilor mei primari, președinți de organizații, consilieri județeni, consilieri locali și simpli membri PSD. Mai mult ca oricând cred că în PSD este nevoie de unitate pentru că doar uniți putem să luptăm și să apărăm interesele vrâncenilor. Am luat decizia de a-mi retrage candidatura gândindu-mă și la organizația PSD Vrancea pe care am construit-o cu multă muncă și sacrificii, alături de toți colegii mei. Este organizația care timp de 28 ani a câștigat majoritatea alegerilor din Vrancea și sunt mândru că am fost și am rămas cea mai importantă forță politică a județului”, a scris miercuri seara, pe Facebook, Marian Oprișan.

Acesta a spus că a decis să rămână în slujba locuitorilor din Vrancea și să continue lupta pentru bunăstarea acestora.

„Știu că mulți dintre colegii mei nu sunt confortabili cu decizia mea, dar mai știu că aceiași colegi pun, de fiecare dată, interesul și binele comunității noastre pe primul loc. Același lucru îl fac eu, astăzi! Am spus-o și o repet, Vrancea este un județ respectat și eu mă angajez să rămân în slujba vrâncenilor și să continui să lupt pentru bunăstarea fiecăruia dintre ei. Voi continua această luptă împreună cu toți colegii mei, cu mai multă determinare și îndârjire având în minte exemplul părintele Steinhardt care spunea că biruința nu este obligatorie, însă lupta este”, a mai scris social-democratul.

Lista cu candidați trimisă de Marian Oprișan, de la Vrancea, a fost invalidată de PSD, președintele partidului, Marcel Ciolacu, spunând că își menține părerea că Oprișan nu trebuie să candideze și ar fi oportun să rămână vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea.

„Lista trimisă de domnul Marian Oprișan la Vrancea a fost invalidată. Acest lucru înseamnă că se declanșează din nou procedura și diseară vom lua decizia asupra listei de la Vrancea. Îmi mențin părerea că domul Marian Oprișan nu trebuie să candideze pentru o funcție în Parlamentul României. Din opinia mea nu este oportună candidatura domnului Oprișan la Senat. Cred că cel mai oportun este să rămână vicepreședintele CJ Vrancea”, a spus Ciolacu.

