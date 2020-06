Marian Oprișan, atacat virulent din PNL: 'Baronul Portofel sa inceteze cu manipularile grosolane pe care le face aproape zi de zi'

Conducerea PNL Vrancea îi transmite şefului CJ, Marian Oprişan, pe care îl numeşte "baronul Portofel", "să nu mai mintă oamenii şi să termine cu manipularea", după ce acesta ceruse demiterea şefilor DSP Vrancea şi SJU Focşani. "PNL Vrancea îi atrage atenţia baronului Oprişan-Portofel să înceteze cu manipulările grosolane pe care le face aproape zi de zi", arată reprezentanţii filialei.

PNL Vrancea atrage atenţia, într-un comunicat de presă, că primul focar de COVID-19 din acest judeţ a fost confirmat în Spitalul Judeţean Focşani, atunci când era condus de social-democratul Constantin Mândrilă. De asemenea, liberalii susţin că nu doar în Vrancea a crescut numărul de cazuril de coronavirus în această perioadă, ci în toată ţara, ca urmare a relaxării restricţiilor.

"PNL Vrancea îi atrage atenţia baronului Oprişan-Portofel să înceteze cu manipulările grosolane pe care le face aproape zi de zi. Situaţia îmbolnăvirilor cu noul coronavirus în judeţul Vrancea are două cauze foarte clare. O spun specialiştii, nu politicienii! Şi dacă apelăm la logică şi la bun simţ, un bun simţ pe care baronul Portofel nu îl are, ne dăm seama că îmbolnăvirile cu noul coronavirus în Vrancea s-au înmulţit după relaxarea măsurilor de restricţie care au fost luate la nivel naţional. Să nu uităm că sub conducerea lui Constantin Mîndrilă-Conservă la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sf. Pantelimon” din Focşani a luat naştere primul focar COVID-19 (35 de cazuri în perioada 19 martie – 16 aprilie, cazuri care au dus apoi la alte 65)! Aşadar, managementul lui Mîndrilă a produs focarul iniţial, iar acum relaxarea condiţiilor de către autorităţi a condus la o nouă creştere a numărului de îmbolnăviri. Mai ales că pe 30 mai erau doar 37 de cadre infectate, scăderea fiind evidentă (noul manager fusese instalat în funcţie pe 12 mai). Sunt chestiuni de logică pe care baronul se face că nu le ştie”, transmit liberalii din Vrancea.

De asemenea, PNL Vrancea susţine că noua conducere a Spitalului Judeţean Focşani, odată instalată în funcţie după suspendarea fostului manager Constantin Mândrilă, a găsit numeroase nereguli.

"Au descoperit nereguli grave în foarte multe secţii de la saloane şi medicamente ţinute în jeg şi igrasie, până la mari probleme în ceea ce priveşte lipsa de personal. Ne referim aici la posturi descoperite, neocupate de medici şi asistenţi, în ultimii 7 ani managerul suspendat Mîndrilă şi conducerea pesedistă a Ministerului Sănătăţii nereuşind să rezolve aceste probleme care nu sunt de două luni de zile. Pe astea nu le vezi, Oprişane? Având în vedere aceste argumente logice, conducerea PNL Vrancea îi transmite baronului Portofel să nu mai mintă oamenii şi să termine cu manipularea. Nu PNL Vrancea şi nici actuala conducere a spitalului nu sunt vinovaţi că sub conducerea lui Mîndrilă am avut primul focar de COVID-19 la spital şi nici pentru că relaxarea restricţiilor a dus la creşterea numărului de îmbolnăviri”, arată filiala PNL.

Vineri, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a cerut public demiterea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică şi a Spitalului Judeţean, instituţii pe care le consideră responsabile de creşterea alarmantă a numărului cazurilor de COVID-19.

Prezent vineri la Focşani, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că va evalua situaţia şi va lua deciziile care se imun, activitatea ambelor instituţii fiind analizată. Ministrul a spus însă că în toată ţara s-a constatat o creştere a numărului de cazuri, şi nu doar în Vrancea.

"Creşterea numărului de cazuri nu a fost numai în Vrancea. Creşterea numărului de cazuri este în toată ţara. În ultimele zile, cam toate judeţele au fost afectate de acest număr de cazuri. Am vrut să fac o evaluare atât a DSP-ului, cât şi a spitalului, am discutat şi vis-a-vis de acel Real Time PCR, voi face şi nişte evaluări şi deciziile vor fi în concordanţă şi cu evoluţia, dar şi cu necesitatea acestui spital”, a declarat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii s-a aflat, vineri, în Vrancea, unde a vizitat Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Secţia de Boli Infecţioase a SJU Focşani şi a avut discuţii cu reprezentanţii Spitalului Judeţean şi ai DSP Vrancea, precum şi cu prefectul judeţului, Gheorghiţă Berbece, pe tema gestionării cazurilor de COVID-19.

În judeţul Vrancea s-au înregistrat, până sâmbătă, 910 cazuri de infectare cu coronavirus.