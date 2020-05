Marian Oprișan da in judecata Realitatea Plus: 'Pentru gravele prejudicii de imagine pe care aceasta emisiune mi le-a adus'

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, amenință cu procese postul Realitatea Plus pentru "grave prejudicii de imagine și calomnie". Oprișan acuză postul de televiziune că în emisiunea "100% TU DECIZI" i-ar fi prezentat "o presupusă activitate infracțională", deși, susține președintele CJ Vrancea, el nu are cazier. Marian Oprișan susține că a sesizat și Consiliul Național al Audiovizualului în legătură cu grava încălcare a Legii audiovizualului de către postul de televiziune Realitatea Plus.

"Având în vedere prezentarea unor informații cu vădit caracter denigrator în cadrul emisiunii ”100% TU DECIZI”, difuzată în data de 25 mai 2020, vreau să aduc la cunoștința opiniei publice faptul că dau în judecată postul de televiziune REALITATEA PLUS și pe realizatorii emisiunii pentru calomnie, dar și pentru gravele prejudicii de imagine pe care această emisiune mi le-a adus!

Doresc să informez că am formulat și o sesizare către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) privind grava încălcare a Legii audiovizualului de către postul de televiziune REALITATEA PLUS.

Emisiunea în cauză este o emisiune electorală 100%, iar eu am fost atacat fără nici un fel de fundament real, doar pentru că sunt membru PSD.

În plângerea formulată am arătat faptul că emisiunea nu a asigurat o informare obiectivă și corectă, astfel încât publicul să-şi formeze propria opinie cu privire la veridicitatea informaţiilor transmise.

Practic, în baza unor minciuni s-a urmărit doar jignirea mea, aducându-mi-se un grav prejudiciu de imagine. Au fost, de exemplu, furnizate informații despre o presupusă activitate infracțională a mea, dar eu nu am cazier, nu sunt condamnat penal și nici nu sunt înculpat în vreun dosar penal!

Prin această abordare, este evident faptul că emisiunea a fost realizată cu rea-credinţă, fiind încălcate toate normele de bun simț sau cele din Codul audiovizualului.

Mai mult, fiind preluate doar informații din articolele denigratoare și mincinoase din presa locală aservită PNL, emisiunea reprezintă un instrument de batjocorire a carierei mele politice, cu o țintă clară: denigrarea mea, din perspectiva unei eventuale candidaturi la alegerile locale, care ar uma să se desfășoare în acest an." spune Marian Oprișan.