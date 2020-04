Marian Oprișan, scrisoare deschisa catre Ludovic Orban: V-ați izolat la Vila Lac și jucați tenis pe banii romanilor

Președintele UNCJR, Marian Oprișan, îi transmite o scrisoare deschisă premierului Ludovic Orban și îi cere acestuia să își îndrepte atenția către administrațiile locale, să acorde fonduri, iar președinții de CJ-uri vor face treaba Guvernului. Oprișan îl acuză pe Orban că s-a izolat la Vila Lac, acolo unde joacă tenis pe banii românilor.

”Domnule Prim-ministru,

În cele câteva luni de când a preluat guvernarea, PNL a reușit să bulverseze și să blocheze toată administrația! Ați început prin a înceta, la 31 decembrie 2019, toate detașările din administrație, după care v-ați dat seama că oamenii aceia erau angajați pentru că existau nevoi instituționale și ați angajat 5.000 de funcționari în 2 luni. Nu mai spunem de împrumuturile contractate de ministrul finanțelor…

Și, pentru că nu era suficient, România a avut ghinionul să se confrunte cu o pandemie de coronavirus chiar când ați ajuns dumneavoastră la putere ca să demonstrați, încă o data, cât de incompetenți sunteți!

Dumneavoastră v-ați autoizolat la Vila Lac și jucați tenis de câmp pe viețile românilor!

Dumneavoastră și guvernul dumneavoastră de incompetenți v-a luat o lună ca să cumpărați niște măști de protecție pentru medicii din prima linie, nu înainte ca foarte mulți dintre ei să se infecteze! Noroc cu funcționarii din administrația locală pe care dumneavoastră îi tot huliți, dar care, prin profesionalism, au reușit să suplinească incompetența dumneavoastră!

Vă transmitem această Scrisoare deschisă în speranța că poate acum, în al treisprezecelea ceas veți înțelege că, dacă nu sunteți în stare să guvernați, puteți salva situația alocând autorităților locale banii necesari ca să facă ceea ce dumneavoastră, la nivelul Guvernului României, nu puteți face!

Așa cum știți, autoritățile administrației locale județene sunt prima linie de luptă împotriva efectelor pandemiei de SARS-CoV-2 și, pentru a putea face fata acestor grele incercari avem nevoie de fondurile necesare cu care să sustinem aceasta luptă!

Până acum, consiliile județene au cheltuit și angajat sume în valoare de 322 milioane lei pentru combaterea pandemiei iar nevoile financiare ale judetelor, până la sfârsitul anului, se ridică la 1.660 milioane de lei.

Cu stupoare, am constatat cum, la ultima rectificare de buget, doar 2 judete din cele 41 au primit fonduri guvernamentale.

Vă reamintesc că la începutul anului, Guvernul României a alocat județelor doar 17% din necesarul de functionare al Directiilor de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, iar acum n-ați mai alocat nici un leu! Povara financiară foarte grea care a căzut pe umerii consiliilor județene împiedică efortul nostru de a combate această pandemie!

În esență, faptul că nu ne sunt alocate fondurile necesare combaterii epidemiei este similar cu un atentat al Guvernului României la sănătatea cetățenilor.

Tocmai de aceea dorim să îi informăm pe cetățeni că la începutul verii consiliile județene vor intra în colaps financiar. Nu vom mai putea proteja copiii și bătrânii din centrele de protecție și nu vom mai putea desfășura nici una din activitățile curente ale instituțiilor județene. În numele celor 41 colegi președinți de consilii județene, vă solicit ca măcar în acest al treisprezecelea ceas să lăsați deoparte politica, să fiți lucid și să dispuneți direcționarea fondurilor necesare către consiliile județene și restul autorităților locale!

Fără bani nu se va putea stăvili extinderea acestui virus în cadrul comunităților noastre, iar responsabilitatea vă va aparține 100%. Pentru a nu comite un genocid la adresa populației, este nevoie de măsuri pentru a putea fi gestionate nevoile administratiilor judetene pe cele doua paliere esentiale:

Emiterea de acte normative în vederea realizării unor proceduri corecte si eficiente in derularea activitatilor consiliilor judetene pe perioada starii de urgenta cat si in perspectiva prelungirii masurilor de protectie si distantare sociala;

Alocarea sumelor in conformitate cu mecanismele legale functionale in cazul situatiilor de urgență, in masura in care acestea sunt solicitate, pentru asigurarea interventiei eficiente si promte in combaterea efectelor infectarii cu COVID 19.

Am decis să vă trimit o scrisoare publică după ce v-am sunat în nenumărate rânduri și ați refuzat să vorbiți cu mine, ca reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România așa cum refuzați să vorbiți și cu Parlamentul României.

Așadar, solicităm să luați măsuri pentru suplimentarea sumelor alocate prin legea bugetului de stat pentru anul 2020, eventual din fondul de rezervă bugetară al guvernului, astfel incat functionarea institutiilor si derularea programelor investitionale sa nu fie afectate.

În speranța că propunerile Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România vor fi analizate cu atenția necesară si ca se va acorda o deosebită importanță evitarii oricarui tip de blocaj administrativ, așteptăm să dați dovadă de umanitate și să găsiți soluțiile necesare deblocării administrațiilor locale.”, scrie Marian Oprișan.