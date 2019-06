Marian Oprișan, umilit la Congresul PSD: “Pleaca! Lasa-ne!”

Vicepreședintele PSD Marian Oprișan și-a anulat, sâmbătă, discursul programat pentru Congresul extraordinar al PSD după ce a fost umilit de social – democrații participanți la eveniment. Când Oprișan a urcat pe scenă să ia cuvântul, majoritatea celor prezenți au început să fluiere și să huiduie. „Pleacă! Lasă-ne!”, se striga din sală. În huiduielile și fluierăturile The post Marian Oprișan, umilit la Congresul PSD: “Pleacă! Lasă-ne!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.