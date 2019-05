Marian Oprisan, dupa filmuletul difuzat de PNL: ''Am sesizat Inspectoratului Judetean de Politie Vrancea si Parchetului pe de pe langa Tribunalul Vrancea''

Marian Oprisan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, vicepresedintele PSD Marian Oprisan, a sesizat vineri Inspectoratul Judetean de Politie Vrancea si Parchetului pe de pe langa Tribunalul Vrancea pentru identificarea „in regim de urgenta” a autorilor filmuletului distribuit de PNL in mediul online si care se induce ideea ca Oprisan le-a sugerat unor elevi cum sa voteze la europarlamentare. „Astazi, 24 mai 2019, am sesizat Inspectoratului Judetean de Politie Vrancea si Parchetului pe de pe langa Tribunalul Vrancea pentru identificarea in regim de urgenta a instigatorilor si autorilor care au realizat un filmulet pe care cei de la Partidul National Liberal l-au propagat in mediul online si care ...