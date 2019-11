Marian Oprisan, invitat sa faca „un pas in spate” de catre seful CJ Teleorman: „Trebuie organizat un congres PSD, nu sa fugim dupa functii”

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Teleorman, Danut Cristescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Marian Oprisan trebuie sa faca un pas in spate pentru ca a avut rezultate „extrem de slabe", transmite Agerpres.

„Mie nu mi-a placut sa-l vad pe domnul Oprisan atunci cand domnul Ciolacu a iesit la declaratii. Imediat, hop, in spatele domnului Ciolacu. Cred ca domnul Oprisan trebuie sa faca un pas in spate, avand in vedere rezultatele extrem de slabe pe care le-a avut organizatia PSD Vrancea in ultima perioada", a afirmat Danut Cristescu.

Acesta si-a exprimat nemultumirea si fata de modul in care Marian Oprisan conduce Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR).

„Vreau sa va spun ca o sa transmit un semnal serios si la UNCJR. Este inadmisibil ca UNCJR sa nu se intruneasca efectiv doi ani. Am avut o singura intalnire, atunci cand domnul Marian Oprisan a devenit presedinte si atat. In aceste conditii, ma gandesc foarte serios daca sa mai platesc acea cotizatie din partea judetului Teleorman. Sa vedem cum ne reprezinta UNCJR pe noi, la nivel de presedinti de consilii si judete in ansamblu", a adaugat Danut Cristescu.

In opinia presedintelui CJ Teleorman, „trebuie facuta o analiza adevarata" la nivelul partidului si „trebuie organizat un congres, nu sa fugim dupa functii".

„Partidul Social Democrat trebuie sa ofere o alternativa cetatenilor din Romania si din judetul Teleorman. Eu reprezint judetul si sunt foarte interesat de obiectivele de investitii si de dezvoltarea judetului. Si atunci trebuie sa monitorizam ce face Guvernul PNL in perioada urmatoare pentru cetateni. Si aici avem nevoie de oameni care sa fie in opozitie si care sa taxeze anumite greseli pe care le fac cei de la putere. In aceste conditii, nu sunt multumit de faptul ca fugim dupa niste functii si nu avem solutii pentru cetateni. Trebuie sa prezentam in continuare cetatenilor care este oferta noastra politica de viitor si nu ce am vazut - domnul Oprisan, in spatele domnului Ciolacu. Domnul Oprisan sa-si vada de treaba lui", a mai spus Cristescu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.