Marian Rasaliu (PSD): 'In loc de sustinere, cei din HoReCa au parte de amenintari din partea autoritatilor brasovene'

Fostul prefect PSD al judeţului Braşov, Marian Rasaliu, candidat la Camera Deputaţilor, a susţinut, marţi, că, în această perioadă, "în loc să fie susţinuţi, cei din HoReCa au parte de noi ameninţări din partea autorităţilor braşovene".

"Deşi asistăm la 'parastasul' firmelor din HoReCa din cauza măsurilor abuzive luate de Guvern şi a lipsei granturilor promise, lucrurile nu se opresc aici. Prefectul judeţului Braşov, Mihai Cătălin Văsii, a trimis ieri (luni-n.r.) o adresă către administratorii structurilor de primire turistică din judeţ. Aceştia sunt practic 'ameninţaţi' cu dosare penale dacă nu respectă legislaţia COVID-19. (...) Instituţia guvernamentală nu a înţeles nici acum că mediul de afaceri trebuie tratat ca un partener şi nu trebuie ameninţat. Pe perioada cât am fost prefect, am încercat să îi ajut cât am putut de mult pe operatorii economici. Vorbim totuşi de motorul economiei, de firmele care plătesc taxe şi impozite pentru a susţine statul român şi instituţiile sale", a afirmat Marian Rasaliu, conform unui document transmis de PSD Braşov, potrivit agerpres.ro.

În adresa transmisă de prefectul Mihai Cătălin Văsii operatorilor din HoReCa se arată că "nerespectarea acestor măsuri (din legislaţia anti-COVID-19-n.r.) reprezintă un risc epidemiologic major şi atrage după sine răspunderea contravenţională şi, după caz, penală".

"Având în vedere apropierea minivacanţei de 1 Decembrie şi a sezonului sărbătorilor de iarnă, reiterăm necesitatea respectării cu stricteţe a măsurilor dispuse de autorităţi pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Nerespectarea acestor măsuri reprezintă un risc epidemiologic major şi atrage după sine răspunderea contravenţională şi, după caz, penală. De asemenea, poate duce la suspendarea activităţii operatorilor din turism care încalcă prevederile actelor normative referitoare la prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19", se afirmă în adresa respectivă.