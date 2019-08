Marian Serbescu reactioneaza la situatia de la Vama Sculeni: Problema trebuie rezolvata - FOTO

Marian Serbescu reactioneaza la situatia de la Vama Sculeni 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prefectul judetului Iasi, Marian Serbescu, a efectuat o vizita de lucru in comuna Victoria, langa punctul de trecere a frontierei Sculeni. In urma mai multor sesizari venite pe adresa Institutiei Prefectului, in zona s-ar afla numerosi caini comunitari, unii dintre ei agresivi. Prefectul Marian Serbescu a afirmat, intr-o postare publicata pe o retea de socializare ca, tinand cont de importanta punctului de trecere a frontierei, problema trebuie rezolvata in cel mai scurt timp posibil: Seful judetului a verificat activitatea institutiilor deconcentrate ''Ca urmare a mai multor sesizari adresate Institutiei Prefectului, m-am deplasat ieri in comuna ...