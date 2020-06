Marian Zulean: Revizionismul Chinei si al Rusiei complica stiuatia geopolitica in Europa de Est

Competitia Marilor Puteri, in special revizionismul Chinei si al Rusiei, complica mult situatia geopolitica in Europa de Est. In acest context, "dividendul pacii" sau misiunile globale de mentinere a pacii, specifice ultimelor doua decenii, sunt inlocuite cu politici si strategii de aparare ce iau in calcul descurajarea militara sau chiar scenarii de razboi. In acest context, se pune intrebarea: cat de pregatite sunt tarile din Europa de est pentru auto-aparare? Articolul 3 al Tratatului ...