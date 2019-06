Maricel Popa: Mihai Chirica, saracul baiat bogat!

Maricel Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD Iasi a primit cu amuzament scrisoarea lacrimogena adresata iesenilor de Mihai Chirica. Nu suntem in masura sa apreciem legalitatea faptelor si actiunilor intreprinse de primar, dar consideram ca institutiile abilitate ale statului ar trebui sa se autosesizeze in acest caz si sa le verifice pentru ca, pana la urma, vorbim despre faptele unui edil care sta in fruntea celei de-a comunitati ca marime din tarii, chestiune pe care insusi primarul o afirma, insa numai atunci cand ii aduce un avantaj. Este insa ingrijorator faptul ca Mihai Chirica pare sa fi pierdut orice urma de contact cu realitatea si traieste intr-o bula pe care o construieste cu o nonsalanta dezarmanta in ultimii 3 ani, lumea dezvoltato ...