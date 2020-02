O tanara insarcinata in opt luni care mai avea putin si isi cunostea pruncul a fost rapita si sfartecata pentru propriul bebelus.

Marie, urma sa nasca peste o luna, dar a fost rapita si sfartecata pentru copil. Ce s-a intamplat apoi este un cosmar

Savanna Marie Greywind, in varsta de 22 de ani, din Dakota de Nord, mai avea putin si nastea cand a disparut de acasa.

Femeia a fost gasita de oamenii legii in apartamentul vecinilor femeii. Anchetatorii au descoperit ca Marie s-a luat la harta cu vecinii ei, Brooke Lynn Crews, in varsta de 38 de ani, si William Henry Hoehn, in varsta de 32 de ani, din cauza unor pisici. Cei doi inculpati au izbit-o pe Marie de podea, iar ea a ramas inconstienta, dupa care i-au sfartecat burta cu un cutit. Cei doi au scos fetita din burta femeii si au pus-o intr-o cada.

„Ea a luat prima gura de aer in timp ce mama ei o lua pe ultima.”, a spus unul dintre medicii ajunsi la fata locului, care a incercat sa o salveze pe tanara viitoare mama.

Femeia de 22 de ani a fost vie pe parcursul sectionarii, dar a murit pentru ca nu a primit ingrijiri medicale in timp util, ea pierzand o cantitate foarte mare de sange.

Criminalul a spus in fata instantei ca regreta fapta facuta.

„Imi pare foarte foarte rau. Mi-as dori sa iau eu toata durerea. Mi-as fi dorit sa nu fi facut asta si nu exista nicio scuza pentru asta. Stiu ca asta nu ajuta cu nimic, dar chiar imi pare rau”. , a spus criminala Savannei.

