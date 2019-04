Marile vedete ale muzicii usoare romanesti, SOCATE de schimbarea Ioanei Tufaru! Uite cum a fost imbracata la un eveniment monden! A purtat rochie, balerini noi si s-a parfumat!

La un an si sapte luni de cand i-a fost montat inelul gastric, Ioana Tufaru are 95 de kilograme, cu 70 mai putin decat avea cand a facut interventia medicala de pe trei octombrie 2017.

"Ii multumesc domnului doctor din tot sufletul. Nici nu mai puteam sa merg cand aveam 165 de kilograme. Oboseam, gafaiam, ma dureau articulatiile, viata mea devenise din nou un chin. Acum am 95 de kilograme si pot sa functionez si eu ca o femeie normala. As vrea sa mai slabesc 10 kilograme, dar daca nu reusesc, nu o sa fac o tragedie din asta. In prezent ma simt bine in pielea mea", a declarat Ioana Tufaru pentru WOWbiz.ro

Ioana Tufaru, curata si imbracata frumos la un eveniment! A primit o multime de complimente de la artisti renumiti!

De cand a slabit, fiica Andei Calugareanu este preocupata de aspectul ei. Se vopseste, poarta bijuterii si se aranjeaza mereu inainte de a pleca din casa. Cand merge la teatru, un loc care ii aminteste de copilarie si, implicit, de mama ei, Ioana are grija sa fie imbracata si sa se comporte exact cum si-ar fi dorit cea care i-a dat viata.

Ei bine, marile vedete ale muzicii usoare romanesti au fost placut impresionate de schimbarea fiicei Andei Calugareanu. Prezenta la lansarea a patru albume cu piese semnate de maestrul Marius Teicu, Ioana a atras toate privirile.

Imbracata frumos, cu balerini roz, curata si parfumata, femeia a primit "nota 10" de la artistii care au cunoscut-o si au iubit-o pe mama ei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.