Mario Iorglescu consumase cocaina și alcool inainte de accident

Rezultatele analizelor făcute de medicii legiști arată că Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, consumase cocaină și alcool înainte de a se urca la volan. Testele finale vor arăta dacă Mario Iorgulescu consiumase și alte substanțe interzise înainte de a se urca în mașina proprietate personală, un Aston Martin, în valoare de 300.000