Mario Iorgulescu, acuzat de rapire si torturare! Fiul sefului LPF, chemat de urgenta in Romania!

Mario Iorgulescu a primit o veste cumplita! Fiul sefului LPFse afla in Italia, internat intr-o clinica privata, de lux.

Iorgulescu este chemat de urgenta in Romania! Acesta a fost citat de judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti la clinica si va fi obligat sa revina in tara, pentru a fi audiat in dosarul in care este acuzat de rapirea si torturarea unui barbat.

Judecatorii vor sa il audieze pe fiul presedintelui Ligii Profesionale de Fotbal. In cazul in care Mario Iorgulescu nu se prezinta la termenul stabilit de catre judecatori, acesta risca o amenda si ar putea fi adus cu forta in tara de oamenii legii, chiar din clinica din Italia.

De ce este chemat Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu este acuzat de rapirea si torturarea unui barbat. Barbatul care l-a imprumutat pe Mario Iorgulescu a fost chemat la o adresa, sub pretextul achitarii datoriei, insa acolo a fost batut si sechestrat. „M-a chemat intr-un loc, intr-o locuinta. Credeam ca imi restituie banii, insa m-am inselat. Acolo se mai aflau Marco si Franco Kalu, m-au tocat cu bataia! A dat si Mario, au dat toti”, a povestit victima.

Mario Iorgulescu este plecat din tara pentru a se trata, fiind ranit in urma unui accident pe care l-a provocat in luna septembrie, soldat cu decesul unui barbat.

