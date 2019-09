Mario Iorgulescu, aproape de coma alcoolica in momentul accidentului. Avea 1,96 alcoolemie

Anchetatorii au aflat cu exactitate ce alcoolemie avea Mario Iorgulescu sâmbătă noapte când a provocat accidentul mortal pe Șoseaua Chitilei. Până acum se știa că Iorgulescu junior consumase cocaină și avea o alcoolemie de 0,80, conform probelor recoltate după accident Rezultatele finale indică o alcoolemie uriașă: 1,96 g/l alcool pur în sânge la prima analiză The post Mario Iorgulescu, aproape de comă alcoolică în momentul accidentului. Avea 1,96 alcoolemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.