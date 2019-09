Mario Iorgulescu, decizia curioasa a instantei in dosarul de sechestrare! ”Fapta exista dar inculpatul este achitat”

mario iorgulescu

Mario Iorgulescu a fost achitat pentru infractiunea de complicitate la lipsire ilegala de libertate intr-un dosar finalizat la sfarsitul anului trecut.

Mario Iorgulescu a fost achitat de complicitate la sechestrare dupa ce el a fost cel care a invitat victima intr-un apartament, si-a sunat prietenii sa vina sa-l agreseze pe acesta iar la agresiune a participat si el, conform victimei. Cu toate acestea, judecatorii au considerat ca fiul sefului LPF este nevinovat si ca urmare a fost achitat. Sentinta a fost data la sfarsitul anului trecut insa mai multe parti din dosar au cerut apel. Iata insa ce a spus instanta in cazul lui Mario Iorgulescu:

”Instanta, in baza celor expuse la analiza probatoriului pentru faptele din data de 06.06.2016 retine urmatoarele: probatoriul administrat a confirmat doar o parte din situatia de fapt retinuta in sarcina acestui inculpat prin rechizitoriu, astfel ca situatia de fapt retinuta de instanta este parte din cea retinuta in sarcina acestui inculpat prin rechizitoriu; cu toate acestea instanta apreciaza, evaluand aceasta situatie de fapt si prin prisma elementelor de teorie anterior expuse, ca in cauza actiunile sau inactiunile (pasivitatea) inculpatului I. G. M. (Iorgulescu Gino Mario) nu intrunesc conditiile de tipicitate pentru considerarea lor ca participatie la vreuna dintre faptele de loviri sau alte violente sau de lipsire de libertate savarsite fata de persoana vatamata de inculpatul P. F. G. in calitate de autor; instanta apreciaza ca probatoriul nu dovedeste ca aceste actiuni sau inactiuni (pasivitatea) ale inculpatului I. G. M., in concret, au facilitat, incurajat sau sprijinit autorul, ca savarsirea faptelor de catre autor este si rezultatul intaririi sau mentinerii rezolutiei sale de catre complice, ca acestea au avut vreun efect asupra hotararii infractionale a autorului; instanta apreciaza ca nu poate fi calificata drept complicitate o simpla aprobare a faptei, ci numai o influenta psihica susceptibila a fi probata, ceea ce, in opinia instantei, nu este dovedit insa in raport cu inculpatul I. G. M. ; actiunile sau inactiunile (pasivitatea) inculpatului nu au constituit, in opinia instantei, un ajutor pentru savarsirea de catre autor a faptelor de loviri sau alte violente si de lipsire de libertate; probatoriul administrat nu evidentieaza o coniventa intre inculpatii P. F. G. si I. G. M., aprecierea persoanei vatamate in acest sens nefiind suficienta prin ea insasi pentru a o retine.

Judecatorii: ”Actiunile lui Mario Iorgulescu, in parte, dovedite”

Avand in vedere acestea, dar si cele retinute la analiza probatoriului pentru faptele din data de 06.06.2016, instanta apreciaza, contrar sustinerii apararii inculpatului, ca din moment ce este dovedita parte din actiunile sau inactiunile (pasivitatea) inculpatului, nu se poate sustine ca acestea nu exista. (...)

In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.p.p. achita inculpatul I. G. M (Iorgulescu Gino Mario) pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de loviri sau alte violente prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 193 al. 2 C.p.

In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.p.p. achita inculpatul I. G. M. pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de lipsire de libertate prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 205 al. 1 C.p.”, se arata in motivarea instantei.

Mario Iorgulescu, scandal si sechestru de persoane pentru 500 euro

Mario Iorgulescu a cerut unui prieten suma de 500 euro cu impurmut de la un prieten insa nu a mai vrut sa-i returneze. In urma insistentelor lui, fiul lui Gino Iorgulescu l-a chemat pe amicul sau la o adresa sub pretextul ca vrea sa-i dea banii inapoi. In loc de bani, Mario si-a chemat cativa prieteni din familia Kalu care l-au scopit pe tanar in bataie, l-au lovit cu un corp contondent si l-au intepat cu un cutit. Acesta a fost tinut cu forta mai multe ore in apartament impotriva vointei sale. Barbatul a declarat initial ca Mario a participat la agresiune, insa ulterior a nuantat spunand ca acesta doar a asistat si i-a incurajat pe batausi.

