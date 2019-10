Mario Iorgulescu, pus oficial sub acuzare in dosarul accidentului mortal de pe Șoseaua Chitilei. Un procuror italian i-a dat vestea

Un procuror italian l-a vizitat pe Mario Iorgulescu la clinica din Italia unde fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu este internat, pentru a-i aduce la cunoștință că este suspect în dosarul accidentului mortal pe care l-a provocat în luna septembrie. Acesta i-a comunicat oficial lui Mario Iorguescu, a cărui stare de sănătate este mai bună, că The post Mario Iorgulescu, pus oficial sub acuzare în dosarul accidentului mortal de pe Șoseaua Chitilei. Un procuror italian i-a dat vestea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.