Mario Iorgulescu, RANIT GRAV intr-un accident rutier soldat cu un deces

Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a fost transportat in aceasta dimineata la Spitalul Elias din Capitala dupa ce a fost ranit grav intr-un accident rutier soldat cu un deces, au declarat surse din Politie. Brigada Rutiera a Capitalei a anuntat ca in jurul orei 03.00, un sofer in varsta de 24 ani, care se deplasa pe Soseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei catre Pod Constanta, a pierdut controlul asupra volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un alt autovehicul condus de un barbat tot in varsta de 24 ani. Cand va fi implementata tehnologia VAR in Liga 1? Anuntul lui Gino Iorgulescu Dupa impact, ambele masini au iesit de pe carosabil ...