Mario Iorgulescu se zbate intre viata si moarte. Detalii cutremuratoare in urma accidentului de pe Soseaua Chitilei

Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, actualul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a fost implicat intr-un grav accident rutier in noaptea de sambata spre duminica, care a avut loc pe Soseaua Chitilei din Bucuresti.

Din pacate, starea de sanatate a lui Mario nu este una foarte buna, in aceste momente se afla intubat, la spital, zbatandu-se intre viata si moarte. Tanarul se afla intr-un Aston Martin DBS. Din imaginile de la fata locului se poate observa faptul ca bolidul este puternic avariat.

In urma impactului, cealalta masina a fost facuta praf, iar soferul ar fi murit.

Mario Iorgulescu a avut probleme cu legea in trecut. In septembrie 2016 a fost retinut, alaturi de alti 9 barbati, dupa ce ar fi sechestrat si torturat un barbat pentru a-l convinge sa-si retraga plangerea in cadrul unui dosar penal.

