Mario Iorgulescu, transferat de familie in Italia. Parchetul: “Am aflat din presa”

Medicii de la Spitalul Elias anunță că, la cererea familiei și contrar recomandărilor cadrelor medicale, Mario Iorgulescu a fost transferat pentru tratament, luni dimineață, la un spital din străinătate. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au aflat din presă de decizia familiei Iorgulescu. „Am aflat din presă de mutare", a transmis Parchetul pentru Antena3.