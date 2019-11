Mariu Sumudica, dupa umilința din Spaniaa: 'Am mers pe mana unor jucatori care nu activeaza la cluburi, este incredibil ce se intampla'

Tehnicianul Marius Şumudică a declarat, luni seară, după meciul naţionalei României cu Spania, pierdut cu scorul de 0-5, că la prima reprezentativă s-a mers în continuare pe mâna unor jucători care nu activează la echipele de club, ceea ce el consideră că este incredibil. Şumudică este de părere că selecţionerul Cosmin Contra nu va rămâne la naţională, deoarece este ruşinos ce s-a întâmplat.

“Am arătat rău. În continuare arătăm rău, nu ne-am trezit. Consider că acest meci trebuia folosit ca un meci de pregătire pentru ceea ce avem de făcut în martie. Dar noi astăzi în continuare am mers pe mâna unor jucători care nu activează la cluburi. Este incredibil ceea ce se întâmplă. Au fost 6-7 jucători în primii 11 care nu joacă. Sunt jucători la mijlocul terenului care nu joacă, n-au ritm de joc. Băluţă săracul nici n-a debutat în Anglia. Noi jucăm cu el din trei în trei zile. Este ceva incredibil. Nu vreau să intru în detalii tactice. Primul lucru care mă frapează, nu se poate echipa naţională să te duci şi să joci cu 6-7 jucători care nu joacă. Sunt jucători care au pierdut minge după minge neavând acest ritm de joc. Spania îţi dă cu terenul în cap dacă te duci cu jucători care nu joacă. Nu se poate să nu legi 3-4 pase, să nu ai agresivitate în joc. Nu am nimic cu nimeni, dar să nu mai plecăm urechea la X şi la Y şi să băgăm jucătorii care joacă şi care merită să intre în echipa naţională. Noi nu vrem să ne calificăm? Dcă nu vrem ridicăm mâna, forfait. Consider că echipa naţională trebuie formată din 11 jucători care joacă. Budescu chiar n-are valoare să joace un minut? Nistor… joacă meci de meci la Dinamo, îl utilizăm la sfârşit? Care sunt criteriile?”, a spus Şumudică la Digi Sport.

Citește și: ‘Aleșii’ lui Klaus Iohannis! Lista completă: Cine sunt cei care vor participa la dezbaterea președintelui

El a precizat că probabil Contra “va renunţa în momentul ăsta”. “E ruşinos ceea ce s-a întâmplat. Credeţi că dacă aş veni eu aş califica echipa? Nu vreau să mă autopropun, eu am serviciu, muncesc. Dar e momentul să ne trezim, să tragem un semnal de alarmă şi să facem lucrurile cum trebuie să le facem”, a conchis tehnicianul.

Spania a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (4-0), reprezentativa României, în ultima etapă a Grupei F a preliminariilor Campionatului European din 2020. Jucătorii români nu au mai pierdut la acest scor de la meciul cu Serbia din martie 2010. Ei au ratat calificarea din preliminarii la turneul final, la care Bucureştiul găzduieşte patru meciuri, încă de etape trecută, când au pierdut, acasă, scor 0-2, cu Suedia. Tricolorii se mai pot califica la Euro-2020 dacă, în martie, vor câştiga play-off-ul din Liga Naţiunilor.

Citește și: Dezvăluire șocantă în cazul celor doi copii și femeii care au murit la Timișoara: De câte ori s-a sunat la Salvare .