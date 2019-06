Marius Bodea, aproape de decapitare! Liderii PNL fac curatenie dupa dezastrul de la europarlamentare

Marius Bodea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezastrul de la alegerile europarlamentare unde organizatia municipala a PNL Iasi, condusa de deputatul Marius Bodea, a luat mai putin decat USR, nu va ramane fara urmari. Conducerea centrala a partidului pare decisa sa taie in carne vie si sa faca schimbari majore la varf. Astfel, unul dintre cei vizati este si Bodea, cel care a obtinut un rusinos 18% pe municipiu, in conditiile in care are 8 consilieri locali, iar el este si parlamentar. Spre deosebire de PNL, USR, partid fara alesi locali, a obtinut pe Municipiul Iasi 36%, dublu fata de liberali. In aceste conditii, nu este de mirare ca soarta lui Bodea este pecetluita si ca liberalii vor face schimbari importante in perspectiva ...