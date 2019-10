Marius Budai distruge programul de guvernare al PNL: 'Problema este grava'. Ce asigurari le da pensionarilor

Marius Budăi, ministrul Muncii, a intrat sâmbătă în direct la România TV şi a vorbit despre punctul de pensie şi pensii, şi totodată le-a transmis un mesaj pensionarilor în ceea ce privește legea pensiilor.

"Problema este grava, eu nu mi-am permis sa panichez. Nu stiu la ce cifre faceti referire dar eu in programul asta de guvernare, acea fituica galbena, plina de austeritate si cuvinte pompoase. Este regretabil ca un partid ca PNL vine cu o fituica de 65 de pagini, eu as fi scris numai la munca 100. Este regretabil", a spus Marius Budăi.

"Eu vad asa, citez din programul lor, am citit cu atentie, prevederi. Unele sunt dorinţe să fie bine, să nu fie rău. Evaluarea impactului Legii 153 si promovarea unor măsuri în vederea restabilirii unui echilibru intre angajatii de la stat si cei de la privat, eliminarea nu stiu ce inechitati, cum ne raportam la salariatii de la privat, banii pe hartie sau in mana. Se spune ca pensiile sa nu scada pe termen real pe timp lung, ne referim la 2060-2080 dar pe termen scurt, majorarile din 2020, unde suntem? Nimic clar si nimic asumat. Să spuna clar ca urmeaza majorari de la 1 ianuarie, urmeaza majorarile pentru profesori (...) Eu am avut oameni care m-au intrebat prin tara daca vor sa impoziteze pensiile sub 2.000 lei, e o panica in tara de nedescris. Daca ne mai legam si declaratiile presedintelui ca am scapat de pesedisti, inseamna ca trebuie sa plecam din ţară", a mai declarat Marius Budăi.

"Eu îi asigur pe pensionari că noi, chiar din opoziție, ne vom bate din Parlament ca această lege să fie respectată. Oamenii și-au pus speranțe în noi sau își spun speranțe în această lege și nu este un moft. Avem foarte multe pensii mici la această dată, încă, în România. Vă spun ceva. Nu am fost Guvernul perfect, dar ne-am gândit cum să facem cât mai bine pentru români. Și eu cred că în acești doi ani și nouă luni, am reușit să aducem și un zâmbet și o mică speranță pe fața românilor și mai ales pe fața părinților și bunicilor noștri. Acești seniori ai României care, cred cu tărie că trebuie să aibă o vârstă a treia, o bătrânețe mai ușoară", a mai spus Marius Budăi.