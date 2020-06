Marius Budai: Guvernul Orban nu a prevazut in buget banii de alocații. DOCUMENT

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, publică sesizarea depusă de Guvern la CCR pe tema alocațiilor. În acest document, Guvernul admite faptul că banii pentru dublarea alocațiilor n-au fost prinși în buget și arată că nici nu intenționează să aloce fonduri, asta pentru că s-ar ieși din limita de deficit bugetar. The post Marius Budăi: Guvernul Orban nu a prevăzut în buget banii de alocații. DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.