Marius Budai, reactie dupa avertismentul FMI: ''Au estimat gresit''

marius budai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marius Budai, ministrul muncii, sustine ca reprezentantii Fondului Monetar International (FMI) au estimat gresit in privinta Romaniei. Ministrul a comentat faptul ca cei de la FMI au avertizat ca Guvernul a crescut pensiile si salariile, ceea ce a dus la destabilizarea economiei Romaniei. Masuri pentru simplificarea acordarii ajutoarelor de urgenta „Ultima imagine pe care le-am pus-o domnilor de la FMI in prezentare a fost cu estimarile lor de crestere economica pe ultimii ani si realitatea economica din Romania, ceea ce s-a intamplat. Nu prea au avut raspuns domnii. S-a dovedit ca ei au estimat gresit si estimarile noastre si in 2017 au fost mai pesimiste decat ce s-a intamplat”, a sp ...