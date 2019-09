Marius Budai: Vom gasi o soluție pentru ca miile de angajați din ministere sa-și primeasca salariile, neincasate din cauza blocajului administrativ

Ministrul muncii, Marius Budăi, a declarat, miercuri, la Parlament, că se va găsi o soluție pentru ca angajații de la Mediu și Energie să primească salariile, în urma situației apărute prin demisia miniștrilor ALDE. Aceeași problemă ar putea apărea la Interne, Budăi afirmând că „trebuie găsită soluție”. Marius Budăi a fost întrebat de jurnaliști ce The post Marius Budăi: Vom găsi o soluție pentru ca miile de angajați din ministere să-și primească salariile, neîncasate din cauza blocajului administrativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.