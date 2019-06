Marius Copil a ratat calificarea in sferturile de dublu la Roland Garros

Marius Copil Rohan Bopanna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perechea Marius Copil / Rohan Bopanna (Romania / India) a fost eliminata, astazi, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros. Copil si Bopanna au fost invinsi de echipa din Serbia Dusan Lajovic/Janko Tipsarevic, scor 1-6, 7-5, 7-6 (8), in doua ore si cinci minute. Horia Tecau si Marius Copil, in optimile de finala, la dublu, la Roland Garros In competitie se mai afla pe tabloul de dublu masculin Horia Tecau. Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, favoriti 10, sunt calificati in sferturi, faza in care vor intalni perechea argentiniana Guido Pella/Diego Schwartzman. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagr ...