Marius Croitoru, antrenor FC Botoșani: In momentul acesta, aproape jumatate din echipa are oferte

Mai mulți jucători din lotul FC Botoșani au oferte în acest moment, iar unii dintre ei ar putea pleca în această iarnă. Cei mai curtați sunt fundașii Andrei Miron și Andrei Chindriș.

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, a anunțat că jumătate dintre titlularii din prima parte a sezonului au oferte în momentul de față. El și-ar dori să nu plece nimeni în această iarnă și să se lupte cu șanse reale pentru un loc în play-off.

„În momentul acesta, aproape jumătate din echipă are oferte. Haruț, Chindriș, Miron, Rodriguez, Papa, Ongenda, Ofosu, Ashkovski. Sunt jucători care au oferte clare. Din punct de vedere fotbalistic, eu am dus echipa acolo unde am zis, să joace un fotbal plăcut. Obiectivul lor personal a fost de a avea șanse la play-off. Din punct de vedere financiar, sunt lucruri care mă depășesc. Datoria mea ca antrenor este să am rezultate cu jucătorii pe care îi aduc. Vor pleca unii și vor veni alții.

Eu mi-aș dori să rămânem în aceeași componență dar situația financiară a Botoșaniului nu se poate compara cu a altor echipe care beneficiază de 1-2 milioane de euro în plus, din alte părți. Banii aceștia trebuie să-i producem din vânzare de jucători.” , a spus Marius Croitoru.

FC Botoșani ocupă locul 7 în Liga 1 după 22 de etape, cu 33 de puncte, la două puncte în spate Viitorului, aflată pe ultima poziție care asigură prezența în play-off.