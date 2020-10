Marius Croitoru, dupa meciul cu CFR Cluj: 'Am vazut un CFR care s-a chinuit. Botosaniul a avut ocaziile mai multe si mai clare'

Tehnicianul echipei FC Botoşani, Marius Croitoru, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, că formaţia clujeană s-a “chinuit” şi că elevii săi au avut ocaziile mai multe şi mai clare.

Am avut ocaziile cele mai clare. Am văzut un CFR care s-a chinuit cu o echipă a Botoşaniului din copii. Am avut neşansa ca la golul doi să greşească. Consider că Botoşaniul a avut ocaziile mai multe şi mai clare în această seară. Un egal în condiţiile în care eram şi suntem era ca şi o victorie pentru noi. Am înţeles că la lovitura liberă nici n-a fost fault. Asta este. Consider că meritam mai mult, cel puţin un punct”, a spus Croitoru la Digi Sport, potrivit news.ro.

Citește și: Escrocherie de top: Un bărbat a pretins că este fost ministru, chestor de poliție, comisar șef sau judecător, după tipul de interes al persoane înșelate

Formaţia CFR Cluj a învins, sâmbătă seară, pe teren prorpiu, cu scorul de 2-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şaptea a Ligii I.

Au marcat Debeljuh ’15 şi Vinicius ‘76 pentru clujeni, respectiv Fili ’27 pentru oaspeţi.

În minutul 82, de la FC Botoşani a fost eliminat Moescu.