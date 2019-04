Marius Ion Sponoche, de la Spitalul Orasenesc Cernavoda, achitat

'Respinge ca neîntemeiata cererea formulata de aparatorul ales al inculpatului C.I., având ca obiect schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, daca funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 în referire la art. 1 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen, în infracțiunea de complicitate la înșelaciune prev. de art. 48 alin. 1 C. pen., rap. la art. 244 alin. 1 C. pen. I. În temeiul art. 396 alin. 5. C.pr.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului S.M.I., sub aspectul savârsirii infracțiunii de abuz în serviciu, daca funcționarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 în referire la art. 1 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 N.C.pen., în dauna S.O.C. și în folosul SC C.S.N.SRL, [Lucrarea de renovare a unor saloane de pe Secția Interne - decembrie 2014].



În temeiul art. 396 alin. 5. C.pr.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului S.M.I., sub aspectul savârsirii infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicitații ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit. b în referire la art. 1 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.



[Punerea la dispoziția lui C.I. a ofertei SC U.P.C.SRL]. În temeiul art. 396 alin. 5. C.pr.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului S.M.I., sub aspectul savârsirii infracțiunii de abuz în serviciu în forma continuata prev. de art. 297 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. în dauna persoanei vatamate A.B.I.(2 acte materiale) [Respingerea cererilor de concediu de odihna și fara plata formulate de medicul A.B.I.]. II. În temeiul art. 396 alin. 5. C.pr.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului C.I., sub aspectul savârsirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, daca funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 în referire la art. 1 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen., în dauna S.O.C. și în folosul SC C.S.N. SRL, [Lucrarea de renovare a unor saloane de pe Secția Interne - decembrie 2014].



În temeiul art. 396 alin. 5. C.pr.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului C.I. sub aspectul savârsirii infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicitații ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit. b în referire la art. 1 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție [Folosirea de catre Cosița Ioan a ofertei SC U.P.C.SRL].



În temeiul art. 396 alin. 2 C. proc. pen., condamna pe inculpatul C.I., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.000 lei, reprezentând un numar de 200 zile-amenda înmultit cu suma de 20 lei corespunzatoare unei zile amenda, pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, în forma falsului intelectual prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. rap. la art. 321 C.pen. în forma atestarii unor fapte sau împrejurari necorespunzatoare adevarului. [Întocmirea în fals a devizelor de lucrari]. În baza art. 63 din C. pen. atrage atentia inculpatului ca neexecutarea, cu rea-credinta, a amenzii penale aplicate va conduce la înlocuirea acesteia cu pedeapsa închisorii. Ia act ca persoana vatamata B.I.A. și Consiliul de administra?ie al Spitalului orașenesc Cernavoda nu s-au constituit parți civile în cauza.



În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen., dispune ridicarea masurilor asiguratorii instituite în cauza, prin ordonanta nr. 5136/P/2014 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia din data de 18.08.2015. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obliga inculpatul C.I. la plata catre stat a sumei de 1.000 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. celelalte cheltuieli judiciare efectuate de stat ramân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în zece zile de la comunicarea copiei minute. Pronuntata în sedinta publica, azi, 12.04.2019", se arata in minuta instanței.